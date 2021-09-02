Также вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заверил, что это произойдет "достаточно быстро". Об этом он сказал во время интервью.
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Резников рассказал о возможности освобождения Крыма
Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия – политико-дипломатический путь,
– сказал Резников.
По мнению министра, она включает мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против России. Так как от действий Кремля на море уже страдают и другие страны, включая государства НАТО.
Более того, Резников заверил, что мир очень быстро меняется, а с ним – "перспективы России как страны-бензоколонки".
Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе – это ошибка. Европа говорит: к 2030 году мы откажемся от бензиновых двигателей,
– объяснил Резников.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины также заверил:
- "мы увидим деоккупацию достаточно быстро";
- она пройдет с согласия руководства России, потому что у них просто другого варианта не будет;
- "руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка".
Последние новости по Крыму
- 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и Байдена. Президент Украины передал главе Белого дома список из 450 украинцев, которые находятся в заключении на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также в России.
- 31 августа Штаты обратились к России с требованием убраться из Крыма и освободить всех украинских политзаключенных.
- Кстати, Россия также, нарушая международные правовые нормы, будет активно привлекать к процессу голосования в Госдуму жителей оккупированных территорий. В МИД Украины заверили, что это повлияет на легитимность всех выборов Госдумы.