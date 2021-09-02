Резников рассказал, сколько Россия тратит ежегодно на содержание оккупированной части Донбасса

Россия тратит на содержание оккупированного Донбасса до 5 миллиардов долларов в год. То есть с 2014 года Кремль выделил на это примерно 35 миллиардов долларов.

О приблизительных расходах России на оккупированный Донбасс в интервью изданию рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

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Расходы Кремля на оккупированные земли Донбасса

Они (Россия – 24 канал) тратят в год до 5 миллиардов долларов только на донецком и луганском направлениях. За семь лет это 35 миллиардов долларов. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие,

– заявил Резников.

По словам вице-премьера, если российская сторона поймет, что содержать эти территории очень дорого, а смысла никакого нет, то начнет искать варианты, как из этого выйти.

"Будут искать соответствующий формат. Поэтому нам надо быть готовыми к введению некой международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся", – добавил он.

Резников также рассказал, что Кремль начинал с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Однако министр заверил, что Украина никогда на такое не пойдет. "Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", – не сомневается вице-премьер.

Напомним, Резников рассчитывает, что деоккупация Крыма наступит достаточно быстро, если Европа откажется от российских углеводородов.

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