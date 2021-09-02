О приблизительных расходах России на оккупированный Донбасс в интервью изданию рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
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Расходы Кремля на оккупированные земли Донбасса
Они (Россия – 24 канал) тратят в год до 5 миллиардов долларов только на донецком и луганском направлениях. За семь лет это 35 миллиардов долларов. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие,
– заявил Резников.
По словам вице-премьера, если российская сторона поймет, что содержать эти территории очень дорого, а смысла никакого нет, то начнет искать варианты, как из этого выйти.
"Будут искать соответствующий формат. Поэтому нам надо быть готовыми к введению некой международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Иначе россияне выйти с наших территорий просто не согласятся", – добавил он.
Резников также рассказал, что Кремль начинал с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Однако министр заверил, что Украина никогда на такое не пойдет. "Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", – не сомневается вице-премьер.
Напомним, Резников рассчитывает, что деоккупация Крыма наступит достаточно быстро, если Европа откажется от российских углеводородов.
Эксперт предположил, почему Россия не решится на полномасштабное наступление
- Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко напомнил, что в апреле 2021 года Россия активно пыталась пугать Украину войсками на границе, давила "боевой готовностью". Однако украинские позиции это не пошатнуло, а только укрепило.
- Мусиенко считает, что Россия не решится пойти в полномасштабное наступление, потому что это будет означать ряд негативных последствий для Кремля. Это касается сопротивления украинской армии, добровольцев и крупных потерь и расходов со стороны России – как экономических, так и связанных с техникой и людьми.