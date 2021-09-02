Про приблизні витрати Росії на окупований Донбас в інтерв'ю виданню розповів віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

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Витрати Кремля на окуповані землі Донбасу

Вони (Росія – 24 канал) витрачають на рік до 5 мільярдів доларів тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це 35 мільярдів доларів. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі,

– заявив Резніков.

За словами віцепрем'єра, якщо російська сторона зрозуміє, що утримувати ці території дуже дорого, а сенсу ніякого немає, то почне шукати варіанти, як з цього вийти.

"Шукатимуть відповідний формат. Тому нам треба бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться", – додав він.

Резніков також розповів, що Кремль починав з того, аби розміняти Донбас на Крим. Однак міністр запевнив, що Україна ніколи на таке не піде. "Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", – не сумнівається віцепрем'єр.

Нагадаємо, Резніков розраховує, що деокупація Криму настане досить швидко, якщо Європа відмовиться від російських вуглеводнів.

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