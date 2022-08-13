Резніков закликав учасників "Рамштайну" допомогти покарати російських воєнних злочинців

Упродовж майже шести місяців повномасштабного вторгнення росія щоденно чинить воєнні злочини. Міністр оборони Олексій Резніков закликав учасників "Рамштайну" допомогти їх покарати.

Очільник міністерства підкреслив, що необхідно привернути максимум уваги до українських військовополонених. Передовсім мовиться про захисників і захисниць "Азовсталі".

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Жорстоке масове вбивство російськими окупантами українських військовополонених в Оленівці вкотре проявило злочинну сутність і нелюдську природу всього, що намагається принести кремль на нашу землю. І те, від чого ми захищаємо не тільки Україну, а весь вільний світ,

– наголосив Резніков.

Ворог порушує усі можливі конвенції

Своїм терактом в Оленівці, наголосив Резніков, російські загарбники вкотре порушили низку конвенцій. Документів, які мали б унеможливити повторення того, що пережив весь світ під час Другої світової війни. Тож, підкреслив міністр, відповідь має бути "не лише принциповою, але й системною". Щоб окупанти розуміли, що за кожен їхній злочин очікує покарання.

Резніков просить про створення міжнародних груп

Резніков звернувся до учасників "Рамштайну", щоб вони посприяли утворенню міжнародних груп. Останні займатимуться роботою, пов'язаною з воєнними злочинами у нашій державі. Крім того, вони аналізуватимуть варіанти покарання за воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

Олексій Резніков зауважив, що відповідний напрямок цілком може доповнити військову допомогу, надану Україні. Зокрема він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну, завдяки чиєму лідерству нашу державу продовжують забезпечувати необхідним оснащенням для протистояння ворогові.

"росія отримує відсіч на полі бою, в інформаційній, економічній, енергетичній сферах. Юридичний фронт має послати кремлю та усім причетним до агресії проти України чіткий сигнал, що вислизнути чи сховатися не вийде", – наголосив він.

Задля цього Резніков уже звернувся до Президента Європейського суду з прав людини Роберта Спано. Міністр попрохав його адаптувати статті 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Він зауважив, що їх варто розглядати, ураховуючи воєнні злочини, які чинить росія проти українських військовополонених. Адже судове рішення у цих справах може буквально "стати дороговказом" під час розгляду інших.

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