Радбез ООН схвалив резолюцію щодо Сектора Гази: які 2 країни утримались під час голосування

Триває війна між Ізраїлем та ХАМАС на території Сектора Гази. В Організації Об'єднаних Націй закликають до пауз у бойових діях, а також збільшення гуманітарної допомоги людям.

У п'ятницю, 22 грудня, Радбез ООН більшістю голосів схвалив відповідну резолюцію. Важливо, що в ній немає закликів до повного припинення вогню на території Сектора Гази.

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Резолюція Радбезу ООН щодо Гази

Як інформують міжнародні видання, ініціювали документ Об'єднані Арабські Емірати. Підтримали його 13 країн, ніхто не голосував "проти". Водночас утрималися – Сполучені Штати Америки та Росія.

Зверніть увагу! Рада безпеки ООН налічує 5 постійних членів (Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція) та 10 змінних, що обирає Генеральна Асамблея кожні два роки за територіальним принципом. Зараз це Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Мальта, Мозамбік, ОАЕ, Швейцарія, Еквадор та Японія.

Головний радник прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Марк Регев зробив заяву перед цим голосуванням. Він сказав, що його країна не проти пауз та гуманітарних зусиль на користь цивільних жителів регіону та, зокрема, палестинців.

Ізраїль не має проблем з такими речами: ми не розглядаємо цивільне населення Гази як ціль нашої операції. Ми хочемо підтримувати, бачити гуманітарну допомогу, достукатися до цивільних. Наш ворог – це ХАМАС.

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