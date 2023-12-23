Совбез ООН одобрил резолюцию по Сектору Газа: какие 2 страны воздержались во время голосования

Длится война между Израилем и ХАМАС на территории Сектора Газа. В Организации Объединенных Наций призывают к паузам в боевых действиях, а также увеличению гуманитарной помощи людям.

В пятницу, 22 декабря, Совбез ООН большинством голосов одобрил соответствующую резолюцию. Важно, что в ней нет призывов к полному прекращению огня на территории Сектора Газа.

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Резолюция Совбеза ООН по Газе

Как информируют международные издания, инициировали документ Объединенные Арабские Эмираты. Поддержали его 13 стран, никто не голосовал "против". В то же время воздержались Соединенные Штаты Америки и Россия.

Обратите внимание! Совет безопасности ООН насчитывает 5 постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и 10 переменных, избираемых Генеральной Ассамблеей каждые два года по территориальному принципу. В настоящее время это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония.

Главный советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев сделал заявление перед этим голосованием. Он сказал, что его страна не против пауз и гуманитарных усилий в пользу мирных жителей региона и, в частности, палестинцев.

У Израиля нет проблем с такими вещами: мы не рассматриваем гражданское население Газы как цель нашей операции. Мы хотим поддерживать, видеть гуманитарную помощь, достучаться до гражданских. Наш враг – это ХАМАС.

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