Саміт НАТО у Вашингтоні вже завершився: Мусієнко проаналізував позитивні та негативні рішення

У Вашингтоні 11 липня завершився саміт НАТО, Україна отримала багато хороших новин, для прикладу, до нашої країни постачатимуть системи ППО. Однак є одне важливе рішення, перспективи розв'язку якого поки немає.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Україна стане членом НАТО, однак поки немає конкретних часових рамок. Збиття російських ракет Польщею над Україною НАТО ж вважає ескалацією.

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Позитивні рішення

За словами Мусієнка, Україна отримає системи протиповітряної оборони, літаки F-16, а в 2025 році 40 мільярдів євро. США буде продовжувати обговорення можливості завдавати ударів американською зброєю вглиб території Росії, а саме по аеродромах.

Є важливі рішення та твердження в підсумкові заяві про те, що Україна буде членом НАТО, це неминуче, однак, коли на це буде згода,

– зауважив керівник.

Він додав, що немає конкретизації та часових проміжків, коли наша країна може стати членом Альянсу. Однак плюсом залишається згода обох сторін, тобто Україна повинна виконати всі умови, немає посилань на те, що спершу потрібно закінчити війну.

Негативне рішення

Мусієнко розповів, що Польща зверталась до НАТО за рішенням щодо збиття російських ракет та дронів над заходом України, вона справді хотіла допомогти збивати ворожі цілі. Була дискусія про те, що ті літаки, які підіймає Польща під час повітряної тривоги, будуть залітати в повітряний простір нашої країни.

Для цього і угода, що ми не проти, щоб Польща нам допомагала і була присутня в нашому повітряному просторі. Зрештою, ми йдемо в НАТО і до цього треба готуватись, це абсолютно нормальна тенденція,

– пояснив керівник.

Однак Альянс вважає це ескалацією, тому в найближчій перспективі такого прийняття рішення не буде. США може розглядати це як пряме втручання у конфлікт.