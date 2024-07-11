Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат, голова постійної делегації України в Парламентські асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, під час саміту у Вашингтоні Україна отримала максимум з того, що можливо.

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"Ми отримали те, що ми хотіли як максимум із того, що можливо. Також є практичні кроки, які були анонсовані щодо посилення нашої ППО, створення спеціальної місії в Вісбадені для координації допомоги і тренування наших військовослужбовців щодо 40 мільярдів, які мають бути вже не просто як на добровільній основі допомога, а конкретні зобов'язання. Крім того, багато двосторонніх угод було підписано", – сказав він.

Коли Україна може отримати запрошення до НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті, який відбудеться 24 – 26 червня 2025 року. Як зазначив Єгор Чернєв, наша держава докладає усіх зусиль, щоб цього досягнути. Зокрема, виконує практичні кроки, посилює взаємодію з Альянсом.

З іншого боку, 2024 та 2025 – це роки виборів не тільки у США, але й в інших держав-членів Альянсу. Це може нести певні ризики щодо позиції певних країн щодо членства України у НАТО.

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Також запрошення, згідно з внутрішніми документами Альянсу, це передостанній крок перед прийняттям країни до НАТО. Запрошення запускає процес ратифікації цього рішення у національних парламентах країн-членів. Тому вони не можуть нам надати це запрошення, тому що після ратифікації починається вступ.

Після вступу починає діяти 5 стаття Вашингтонського договору, яка говорить, що напад на одного члена означає напад на весь Альянс. Ніхто не хоче приносити війну у свою країну і брати на себе такі зобов'язання. Саме тому умовами вступу чи отримання запрошення на сьогодні є закінчення цієї війни. Тоді досить швидко, я думаю, Україна стане членом НАТО,

– підкреслив депутат.