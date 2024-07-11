Зауважимо, що перед цим в Зеленського відбулася зустріч із президентом США Джо Байденом. На ній американський лідер оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів.

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Що будуть обговорювати на засіданні Ради Україна-НАТО

Володимир Зеленський повідомив, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться вже сьогодні. Він також підлився інформацією щодо того, які питання будуть підійматися.

Ми сьогодні обговоримо це на зустрічі Ради Україна-НАТО. Ми розраховуємо на потужні рішення. На ППО, F-16, дозвіл уражати російських терористів там, де вони знаходяться. Ми обговоримо ці питання сьогодні,

– сказав Зеленський після зустрічі із Столтенбергом.

До слова, на саміті НАТО було узгоджено план фінансування оборони України на 2025 рік. Лідери Альянсу пообіцяли надати Києву мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, так держави-члени хочуть продемонструвати свою рішучість у підтримці України.