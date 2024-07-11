Заметим, что перед этим у Зеленского состоялась встреча с президентом США Джо Байденом. На ней американский лидер объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов.

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Что будут обсуждать на заседании Совета Украина-НАТО

Владимир Зеленский сообщил, что заседание Совета Украина-НАТО состоится уже сегодня. Он также подлился информацией относительно того, какие вопросы будут подниматься.

Мы сегодня обсудим это на встрече Совета Украина-НАТО. Мы рассчитываем на мощные решения. На ПВО, F-16, разрешение поражать российских террористов там, где они находятся. Мы обсудим эти вопросы сегодня,

– сказал Зеленский после встречи со Столтенбергом.

К слову, на саммите НАТО был согласован план финансирования обороны Украины на 2025 год. Лидеры Альянса пообещали предоставить Киеву минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, так государства-члены хотят продемонстрировать свою решимость в поддержке Украины.