Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" в Вашингтоне.

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Саммит НАТО согласовал план финансирования обороны Украины на следующий год

Североатлантический Альянс принял решение, в котором взял, в частности, обязательства по сумме помощи Украине на 2025 год.

Мы подтверждаем решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем. С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года,

– говорится в решении, которое государства-члены Альянса приняли консенсусом.

Также НАТО взял на себя обязательства по долговременной помощи ВСУ, а не только поддержки в 2025 году, чтобы "обеспечить устойчивый уровень безопасности помощи Украине, принимая во внимание потребности Украины, национальные бюджетные процедуры и двусторонние соглашения по безопасности, которые члены Альянса заключили с Украиной".

Так, в следующем году, на саммите в Гааге, лидеры государств и правительств намерены пересмотреть взносы членов Альянса. Так же на будущих саммитах НАТО могут пересмотреть суммы помощи, исходя из потребностей Украины.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую преданность Украине как суверенному, демократическому, независимому государству", – заявили лидеры Североатлантического Альянса.

Они выразили уверенность, что их помощь имеет значительный эффект для поддержки Украины в сопротивлении агрессии России.