Перспективы совместного оборонного производства

Президент Украины пригласил американские оборонные компании на украинский рынок для сотрудничества с отечественными предприятиями, отметив значительный рост производства боеприпасов и вооружения в стране. Он также выразил потребность в усиленном международном сотрудничестве.

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Как сообщает Президент, удалось обсудили перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов и систем ПВО.

Владимир Зеленский Президент Украины Обсудили перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников, обеспечение ремонта и обслуживания военной техники.

В присутствии Президента Украины, АО "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman заключили соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

Интересно! Как сообщается, на встрече присутствовали представители компаний BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.