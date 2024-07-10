Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у кулуарах саміту НАТО під час підходу до преси. Він також додав, що поки складно сказати, коли Укрїна стане членом Альянсу, передає 24 Канал.

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Столтенберг розповів, коли Україна може стати членом Альянсу

Генсек НАТО пояснив, що Україна не може стати членом Альянсу, адже країни не досягли консенсусу в цьому питанні. Лише після того, як усі країни-члени нададуть згоду, Україна зможе отримати запрошення. Водночас він не став говорити, коли це може статися.

Щоб запросити нову країну до НАТО, нам потрібен консенсус. Усі країни-члени згодні, що Україна стане членом НАТО, але поки що рано говорити, коли це точно станеться,

– заявив Столтенберг.

Він також додав, що Україна робить чіткі й конкретні кроки, а тому – стає все ближчою до членства. Разом з тим Столтенберг зауважив, що 10 липня в декларації НАТО затвердять формулювання про вступ України до Альянсу.