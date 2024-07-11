Такое мнение 24 Канала озвучил народный депутат, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Черняев. По его словам, во время саммита в Вашингтоне Украина получила максимум из того, что возможно.

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"Мы получили то, что мы хотели как максимум из того, что возможно. Также есть практические шаги, которые были анонсированы по усилению нашей ПВО, создание специальной миссии в Висбадене для координации помощи и тренировки наших военнослужащих по 40 миллиардов, которые должны быть уже не просто как на добровольной основе помощь, а конкретные обязательства. Кроме того, много двусторонних соглашений было подписано", – сказал он.

Когда Украина может получить приглашение в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите, который состоится 24 – 26 июня 2025 года. Как отметил Егор Черняев, наше государство прилагает все усилия, чтобы этого достичь. В частности, выполняет практические шаги, усиливает взаимодействие с Альянсом.

С другой стороны, 2024 и 2025 – это годы выборов не только в США, но и в других государствах-членах Альянса. Это может нести определенные риски относительно позиции определенных стран относительно членства Украины в НАТО.

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Также приглашение, согласно внутренним документам Альянса, это предпоследний шаг перед принятием страны в НАТО. Приглашение запускает процесс ратификации этого решения в национальных парламентах стран-членов. Поэтому они не могут нам предоставить это приглашение, потому что после ратификации начинается вступление.

После вступления начинает действовать 5 статья Вашингтонского договора, которая говорит, что нападение на одного члена означает нападение на весь Альянс. Никто не хочет приносить войну в свою страну и брать на себя такие обязательства. Именно поэтому условиями вступления или получения приглашения на сегодня является окончание этой войны. Тогда достаточно быстро, я думаю, Украина станет членом НАТО,

– подчеркнул депутат.