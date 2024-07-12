Саммит НАТО завершился: Мусиенко проанализировал положительные и отрицательные решения

В Вашингтоне 11 июля завершился саммит НАТО, Украина уже получила много хороших новостей, например, в нашу страну будут поставлять системы ПВО. Однако есть одно важное решение, перспективы решения которого пока нет.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Украина станет членом НАТО, однако пока нет конкретных временных рамок. Сбивание российских ракет Польшей над Украиной НАТО же считает эскалацией.

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Положительные решения

По словам Мусиенко, Украина получит системы противовоздушной обороны, самолеты F-16, а в 2025 году 40 миллиардов евро. США будет продолжать обсуждение возможности наносить удары американским оружием вглубь территории России, а именно по аэродромам.

Есть важные решения и утверждения в итоговом заявлении о том, что Украина будет членом НАТО, это неизбежно, однако, когда на это будет согласие,

– отметил руководитель.

Он добавил, что нет конкретизации и временных промежутков, когда наша страна может стать членом Альянса. Однако плюсом остается согласие обеих сторон, то есть Украина должна выполнить все условия, нет ссылок на то, что сначала нужно закончить войну.

Негативное решение

Мусиенко рассказал, что Польша обращалась к НАТО за решением по сбиванию российских ракет и дронов над западом Украины, она действительно хотела помочь сбивать вражеские цели. Была дискуссия о том, что те самолеты, которые поднимает Польша во время воздушной тревоги, будут залетать в воздушное пространство нашей страны.

Для этого и соглашение, что мы не против, чтобы Польша нам помогала и присутствовала в нашем воздушном пространстве. В конце концов, мы идем в НАТО и к этому надо готовиться, это абсолютно нормальная тенденция,

– объяснил руководитель.

Однако Альянс считает это эскалацией, поэтому в ближайшей перспективе такого принятия решения не будет. США может рассматривать это как прямое вмешательство в конфликт.