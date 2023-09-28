У Rheinmetall розкрили деталі співпраці з Україною: де запустять підприємство і які його плани

Співпраця України з міжнародними партнерами набирає обертів. Так, німецький концерн з виготовлення зброї Rheinmetall створить підприємство з концерном "Українська оборонна промисловість".

Власне, німецький концерн зазначив, що отримав на це дозвіл від Федерального антимонопольного відомства Німеччини. Відтак, на нас очікує спільне з "Українською оборонною промисловістю" (колишній "Укроборонпром" – 24 Канал) підприємство.

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Що відомо про майбутнє підприємство

Відомо, що Rheinmetall вже подав дозволи до інших федеральних відомств. У ньому зазначають, що "найближчим часом" очікують на позитивну відповідь.

Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів,

– кажуть у концерні.

Зауважимо, що співпраця між Rheinmetall та "Українською оборонною промисловістю" розрахована на зміцнення українського оборонного сектору та національної безпеки. Робиться це завдяки поступовій розбудові спільного потенціалу у галузі оборонних технологій.

Перший етап співпраці передбачає технічне обслуговування та ремонт техніки, отриманої Україною від Німеччини й інших партнерів. За даними Rheinmetall, надалі концерни спільно вироблятимуть окремі види оборонної продукції на території нашої країни.

У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту Україною,

– зазначають у концерні.

Інформація про те, що концерни відкриють спільне підприємство з'явилася на початку липня. Тоді йшлося про те, що воно запрацює впродовж наступних 12 тижнів.

Зауважимо, що Rheinmetall очікує на підписання нових контрактів. Вони передбачають створення ще двох спільних підприємств, які займатимуться виробництвом боєприпасів, а також засобів ППО.