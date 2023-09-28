В Rheinmetall раскрыли детали сотрудничества с Украиной: где запустят предприятие и каковы его планы

Сотрудничество Украины с международными партнерами набирает обороты. Так, германский концерн по изготовлению оружия Rheinmetall создаст предприятие с концерном "Украинская оборонная промышленность".

Собственно немецкий концерн отметил, что получил на это разрешение от Федерального антимонопольного ведомства Германии. Следовательно, нас ожидает совместное с "Украинской оборонной промышленностью" (бывший "Укроборонпром" – 24 Канал) предприятие.

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Что известно о будущем предприятии

Известно, что Rheinmetall уже подал разрешения в другие федеральные ведомства. В нем отмечают, что "в ближайшее время" ожидают положительный ответ.

Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сбором, производством и разработкой военных транспортных средств,

– говорят в концерне.

Заметим, что сотрудничество между Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленностью" рассчитано на укрепление украинского оборонного сектора и национальной безопасности. Делается это благодаря постепенному развитию общего потенциала в области оборонных технологий.

Первый этап сотрудничества предполагает техническое обслуживание и ремонт техники, полученной Украиной от Германии и других партнёров. По данным Rheinmetall, в дальнейшем концерны будут совместно производить отдельные виды оборонной продукции на территории нашей страны.

В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленностью" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта Украиной,

– отмечают в концерне.

Информация о том, что концерны откроют совместное предприятие, появилась в начале июля. Тогда речь шла о том, что оно заработает в течение следующих 12 недель.

Заметим, что Rheinmetall ожидает подписания новых контрактов. Они предполагают создание еще двух совместных предприятий, занимающихся производством боеприпасов, а также средств ПВО.