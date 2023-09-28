Власне, німецький концерн зазначив, що отримав на це дозвіл від Федерального антимонопольного відомства Німеччини. Відтак, на нас очікує спільне з "Українською оборонною промисловістю" (колишній "Укроборонпром" – 24 Канал) підприємство.
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Що відомо про майбутнє підприємство
Відомо, що Rheinmetall вже подав дозволи до інших федеральних відомств. У ньому зазначають, що "найближчим часом" очікують на позитивну відповідь.
Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів,
– кажуть у концерні.
Зауважимо, що співпраця між Rheinmetall та "Українською оборонною промисловістю" розрахована на зміцнення українського оборонного сектору та національної безпеки. Робиться це завдяки поступовій розбудові спільного потенціалу у галузі оборонних технологій.
Перший етап співпраці передбачає технічне обслуговування та ремонт техніки, отриманої Україною від Німеччини й інших партнерів. За даними Rheinmetall, надалі концерни спільно вироблятимуть окремі види оборонної продукції на території нашої країни.
У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту Україною,
– зазначають у концерні.
Зауважимо, що Rheinmetall очікує на підписання нових контрактів. Вони передбачають створення ще двох спільних підприємств, які займатимуться виробництвом боєприпасів, а також засобів ППО.