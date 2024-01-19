Потонуло вже 19 чоловіків: чому ріка Тиса стала згубним місцем для українців

Мукачівський прикордонний загін охороняє понад 300-кілометрову ділянку кордону з Угорщиною та Румунією. Там складна і небезпечна місцевість. Від початку російського вторгнення стрімка Тиса, посередині якої проходить кордон, забрала життя 19 українців.

Це лише ті, кого вдалося знайти. Загалом для тих, хто наважується на втечу з країни, де його однолітки зі зброєю в руках виборюють право не бути Росією, є три варіанти – перетнути кордон, бути спійманим або померти, передає 24 Канал у рамках програми "Кордон.UA".

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"Її (Тису – 24 Канал) дуже тяжко перепливати. Тут дуже велика течія, глибина і багато хто недооцінює цю річку", – сказав прикордонник Вадим.

Надувний арсенал утікачів

Прикордонники підрозділу "Вилок" зібрали надувний арсенал утікачів до Угорщини усього за кілька місяців. Тепер – це речові докази. Деяких їхніх власників вже немає на цьому світі.

На нашій ділянці за цей рік чотири випадки сталося. В одному з них – перевернувся човен, і три особи потонули,

– розповів начальник відділу прикордонної служби "Вилок" Євген Васерук.

Ріка Тиса мілка лише з боку України. Коли настають холоди, рівень води в рази підвищується. І тоді шанси здолати Тису – мізерні. Те ж саме відбувається і в горах. Там пошукові операції стали звичною справою.

"Було таке, що і ламали ногу. Було таке, що ми й діставали людей із води. Чоловік там майже замерз. 52 роки. Але, слава Богу, за допомогою лікарів його вдалося повернути до життя", – зауважила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Його звали Сергій

Однак сумний досвід попередників не усіх зупиняє. Кілька місяців тому прикордонники марно благали повернутися на берег одного з плавців.

Його просили вернутися. Він все ж таки ухвалив рішення пливти на румунський берег. Його запитали, як його звати. Він сказав, що Сергій. Виявили на ранок. Наші хлопці впізнали, бо на румунському березі скинули фотографії. Такий молодий, міцний,

– розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону.

Та може статися так, що жертву стихії ніколи не знайдуть. Люди там вже не раз зникали безвісти.

"Річка глибока. У деяких місцях або в деяких намитих ярах може лежати, наприклад, колода – коріння величезного дерева. Якщо людина, перепливаючи річку, зачепиться за це коріння, і його накриє водою, не факт, що колись це тіло чи рештки тіла дістануть із води", – наголосила Леся Федорова.

Прикордонники створили декілька рівнів охорони, аби зменшити потік порушників та уникнути трагедії. Ріку патрулюють човни з рятувальним спорядженням, на суходолі постійно чергують прикордонні наряди, а в небо підіймаються дрони.

На більшості ділянок збудували загородження. Гострі елементи можуть серйозно поранити кожного, хто спробує їх подолати. А контрольні пости ще на в'їзді у прикордоння дозволяють відсіяти потенційних утікачів.

Порушника не треба нести

Торік прикордонники Мукачівського загону затримали понад дві тисячі порушників. Але запобіжники не завжди спрацьовують. Правоохоронцям протистоїть добре організований загін місцевої "Коза Ностри".

У Закарпатському прикордонні активно промишляли контрабандою цигарок та переправленням іноземців ще задовго до російської агресії. Тепер "товаром" стали наші співвітчизники. Клієнтів у них не бракує.

"Чоловіки, які перебувають на території України, самі виходять на таких організаторів, самі їх шукають через телеграм-канали, через соцмережі, через так зване "сарафанне радіо", – сказала речниця Мукачівського прикордонного загону.

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Ділки хутко зметикували, що значно прибутковіший бізнес – чоловіки призовного віку.

"Один ухилянт платить від 3 тисяч доларів, а за два ящики сигарет – декілька сотень. Ухилянта нести на собі не треба. І тим паче разом з ним не треба кордон перетинати. Треба лише його довести й вказати йому напрям", – зауважив начальник відділу прикордонної служби "Вилок" Євген Васерук.

"Заробляють" місцеві

На зарплаті у ватажків злочинних груп може сидіти будь-хто – жінка, дідусь-пенсіонер чи підліток. Наприклад, двом хлопчакам з прикордонного села немає 16 років. Однак у них вже є своя "частка" у кримінальному бізнесі. Нещодавно їх затримали під час переправлення двох порушників.

"Організатори протиправної діяльності – місцеві. Провідники – це 100% всі з місцевого населення. Так само є ті, хто сприяють шляхом збору й передачі інформації про рух прикордонних нарядів, спостерігають наш наряд або машину", – додав Васерук.

Усі оборудки максимально втаємничені. Усе, аби "клієнт" не здав своїх "благодійників".

"Часто використовують балаклави, зв'язок з порушниками в телефонному режимі – через месенджери. Надають їм координати, куди їм треба прибути, в яку сторону їм рухатись", – сказав начальник відділу прикордонної служби "Вилок".

Вони добре орієнтуються на місцевості та скрізь мають свої "очі й вуха". Однак не гребують і банальним шахрайством.

"Підводили їх до приток річки Тиса. Вказували на те, що далі – Румунія. "Перепливаєте річку – ви вже будете далі в Румунії". І люди, не знаючи, просто не орієнтуючись у місцевості, так само переправлялися. Далі наші наряди їх затримували", – сказав оперативний співробітник Державної прикордонної служби.

Подальша доля – нецікава

Прикордонники, які постійно мають справу з місцевими угрупованнями, переконані, що подальша доля людей не цікавить переправників.

Запевняють їх, що "неглибоко, все безпечно". Але насправді, мета в них одна – отримати гроші з цих людей. Чи вже вони зможуть переплисти, чи живі вони після того будуть, – то вже нікому там нецікаво,

– наголосив начальник відділу прикордонної служби "Вилок".

Переправлення – злочин

Згідно з законодавством, дії організаторів переправлень є злочином. Стаття 332 Кримінального кодексу України передбачає

Проте, довести склад злочину вкрай важко.

"Необов'язково, що ми зразу його будемо затримувати при передачі коштів. Необхідно, щоб був вже безпосередньо замах на злочин. Чи людина вчиняє злочин. Коли вже зібралася група осіб, вони вже безпосередньо біля державного кордону, тоді стараємося і затримати", – розповів оперативний співробітник Державної прикордонної служби.

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Організатори схем – заможні люди. Якщо трапиться халепа, на їхньому боці не лише загін адвокатів. Та навіть якщо зібрані залізобетонні докази, не факт, що зловмисник потрапить до в'язниці.

Наприклад, "добродій" переправляв до Румунії трьох чоловіків і був затриманий прикордонниками. За кілька місяців Хустський районний суд Закарпатської області виніс йому вирок – 5 років позбавлення волі. Але одразу ж звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Минулого року оперативники Мукачівського загону оголосили підозри 63 організаторам, 26 пособникам та 14 виконавцям незаконних переправлень. Однак нині лише 13 з них отримали вироки.