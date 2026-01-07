У цей час Росія атакує Україну "Шахедами": Путін у різдвяну ніч цинічно прийшов до церкви

Російський диктатор Володимир Путін взяв участь у різдвяному богослужінні в храмі великомученика Георгія Побідоносця, розташованому в Підмосков’ї. Разом із ним на службі були військовослужбовці та члени їхніх сімей. Очільник Кремля говорив про гордість за солдатів армії Росії у той час, як вони тероризували мирні українські міста ударними дронами.

Подробиці "святкових" заяв військового злочинця передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Як Путін привітав Росію з Різдвом?

Глава російської держави привітав православних християн і всіх росіян, хто святкує Різдво Христове. У своїй святковій телеграмі, опублікованій на сайті Кремля. Путін висловився, що це світле свято "наповнює світ добром і любов'ю, дарує мільйонам людей надію та радість єднання з віковими духовними традиціями предків".

Зазначимо, що Різдво 7 січня відзначають у країнах, які живуть за юліанським календарем, зокрема в Росії, Білорусі, Сербії, Грузії, Молдові, Казахстані тощо. В Україні з 2023 року на державному рівні Різдво святкують 25 грудня, хоча частина громадян продовжує відзначати його 7 січня.

Кремлівський керівник також відзначив "вагомий внесок" Російської православної церкви та інших християнських конфесій у зміцнення суспільної єдності, збереження історичної та культурної спадщини, а також у патріотичне й моральне виховання молоді.

Путін підкреслив, що релігійні організації активно займаються благодійністю, опікуються нужденними, підтримують учасників і ветеранів так званої "специальной военной операции", а також сприяють гармонізації міжрелігійного та міжнаціонального діалогу в Росії.

Володимир Путін звернувся з вітальним словом до росіян: дивіться відео росЗМІ

Під час богослужіння президент країни-агресорки звернувся насамперед до дітей військових, присутніх у храмі, заявивши, що, мовляв, вони мають повне право пишатися своїми батьками та матерями, як завжди в історії Росії пишалися її захисниками.

Він цинічно провів паралель між Ісусом Христом, якого називають Спасителем, і російськими військовими.

Воїни Росії виконують найвищу місію – захищають Батьківщину та її народ, ніби за прямим дорученням Господа,

– висловився Путін.

Президент цинічно висловив сподівання, що різдвяну радість поділяють усі російські військовослужбовці незалежно від їхньої віри, подякував їм за службу та привітав із Різдвом і Новим роком.

Святкові урочистості в Росії, а також вихваляння окупантів відбувалося на тлі обстрілу українських міст. Зокрема внаслідок удару по Дніпру в місті пошкоджені багатоповерхівки, дитсадки, школа та професійно-технічне училище. Відомо про щонайменше сімох постраждалих.

Яким було новорічне привітання диктатора?