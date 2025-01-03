І стосувались вони навіть не Росії безпосередньо, адже Путін навіть не зміг окреслити майбутнє своєї країни. Акцент диктатора був зміщений на історію. Детальніше про особливості привітання Путіна 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Цікаво, що

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"Особисті перемоги" Путіна

Новорічне привітання Владіміра Путіна переглянуло 12 мільйонів людей. Водночас нічого нового, цікавого чи хоча б конкретного від російського диктатора не прозвучало. Він звично казав, що цілі "сво" будуть досягнені, а все, що роблять росіяни – правильно та потрібно.

Все було підібране під сприйняття. Було сказано все, що потрібно. Найголовніше – 80-річчя "великої перемоги", і це подають так, ніби Путін особисто переміг Гітлера у Другій світовій війні. І Наполеона він також прогнав. Так сьогодні трактують події минулого – як "особисті перемоги" Путіна,

– наголосив Ігор Яковенко.

Звісно, такий акцент зрозумілий. Адже у теперішній війні Росії проти України немає ніяких перемог Путіна. Йому просто немає про що звітувати.

"Також стало зрозуміло, що ні до якого миру Путін не готовий. Він не хоче цього, і всіляко старатиметься його не допустити", – додав журналіст.

Нагадаємо також, що російський диктатор запевняв свій народ, що "все буде добре", хоч економіка Росії тріщить по швах і у 2025 році має неприємні перспективи. В іншому – Путін ніяк не коментував майбутнє Росії, акцентуючи лиш на подіях минулого. Схоже, навіть сам диктатор не впевнений у тому, що хоч якесь майбутнє буде як у нього, так і в його країни.