На РНБО обговорили шляхи боротьби з газовою кризою

На засіданні Ради нацбезпеки та оборони 22 жовтня проаналізували стан енергетичної системи України. За підсумками вирішили створити велику робочу групу, яка працюватиме над виконанням закону про забезпечення енергобалансу країни.

Доручення РНБО в енергетичній сфері

На засідання РНБО з доповідями виступили міністри, представники ГТС та "Нафтогазу". Після того чиновники схвалили кілька рішень.

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Уряду та місцевим органам влади доручили вжити заходи для негайно виконання рішень РНБО з 2019 року в енергетичній сфері. Зокрема, мовиться про забезпечення енергобалансу в Україні, який схвалили ще 2 роки тому.

Є саботаж у питанні створення повного енергетичного балансу України. Певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають вплив у цій галузі. Вони можуть бути причетним до того, що в нашій країні досі не з'явився такий фундаментальний документ,

– заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Тому вже 23 жовтня створять велику робочу групу, аби весь процес став публічним і зрозумілим.

"Це для того, щоб вже у жовтні 2022 року ми не робили такі засідання, а всі мали працювати в автоматичному режимі, а не пожежному", – пояснив Данілов.

Крім того, Кабміну доручили у триденний термін вжити вичерпних заходів для безперебійного постачання газу споживачам та підприємствам до кінця опалювального сезону.

Україна постачатиме газ у Європу

РНБО доручила "Нафтогазу" та оператору ГТС визначити спеціальні умови для транспортування природного газу у Європу. Мовиться про щонайменше 55 мільярдів кубів на рік.

Дивіться відео з брифінгу Данілова: