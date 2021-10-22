Причиною звернення прем'єр-міністерки Молдови став шантаж з боку Росії та загроза газової кризи.

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РНБО підтримала рішення про допомогу

На засіданні РНБО розглянули прохання молдовського уряду та вирішили надати допомогу. Це рішення ще має погодити Кабінет Міністрів України. Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов припустив, що таку допомогу сусідня країна може отримати уже найближчим часом.

Україна транспортує до Молдови той об'єм газу, про який просила у своєму зверненні прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця. Однак конкретну цифру Данілов не озвучив.

Секретар РНБО уточнив, що Україна не продасть Молдові блакитне паливо, а фактично "позичить" його.

Цей газ буде постачатися не за гроші. цей газ буде переданий на певний період для того, щоб потім Молдова нам цей газ повернула,

– заявив Данілов.

Крім того, за словами Данілова, Україна зацікавлена у тому, щоб Молдова уникнула газової кризи.

Данілов про допомогу Молдові: дивіться відео

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