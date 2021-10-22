Причиной обращения премьер-министра Молдовы стал шантаж со стороны России и угроза газового кризиса.
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СНБО поддержал решение о помощи
На заседании СНБО рассмотрели просьбу молдавского правительства и решили оказать помощь. Это решение еще должен согласовать Кабинет Министров Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что такую помощь соседняя страна может получить в ближайшее время.
Украина транспортирует в Молдову тот объем газа, о котором просила в своем обращении премьер-министр Наталья Гаврилица. Однако конкретную цифру Данилов не озвучил.
Секретарь СНБО уточнил, что Украина не продаст Молдове голубое топливо, а фактически "одолжит" его.
Этот газ будет поставляться не за деньги. Этот газ будет передан на определенный период для того, чтобы потом Молдова нам этот газ вернула,
– заявил Данилов.
Кроме того, по словам Данилова, Украина заинтересована в том, чтобы Молдова избежала газового кризиса.
Данилов о помощи Молдове: смотрите видео
Возможный газовый кризис в Европе: главное
- В Европе назревает газовый кризис из-за сокращения запасов в хранилищах и отказом России покупать дополнительные транзитные мощности. Цена на голубое топливо бьет рекорды.
- Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" готов увеличить поставки газа в Европу, однако у него есть условие – запуск "Северного потока-2". Кроме того, аргументом против транзита через Украину глава Кремля назвал неэкологичность наших ГТС.
- Украинская сторона считает все заявления и действия Кремля, касающихся транзита газа шантажом и использованием голубого топлива в качестве оружия.