Глава Кремля заявив, що від поставок газу по дну Балтійського моря викидів в кілька разів менше. Про це Володимир Путін заявив 21 жовтня.
До теми Спершу – запуск "Північного потоку-2": Путін назвав умову збільшення поставок газу в Європу
Путін вигадав нову причину проти збільшення поставок газу в Європу через України
Газопровід "Північний потік-2" – це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 раза викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України,
– сказав президент Росії.
Путін назвав газотранспортну систему України "старенькою вже". Ба більше, він апелював до екологів, які нібито "повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги".
До речі, 13 жовтня, Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну в Європу можуть припинити. Президент держави-агресора переконував, мовляв, українська ГТС може "просто лопнути" при збільшенні тиску.
Коротко про транзит російського газу через Україну
- 15 жовтня генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що українська газотранспортна система готова нарощувати обсяги транзиту газу з Росії до Європи. Ба більше, потужностей української ГТС вистачить, щоб перекрити потужності "Північний потік-2". Він заявив, що Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, які перевищують потужність "ПП-2".
- До речі, в України та Росії є підписаний контракт на транзит газу до 2024 року. 23 вересня "Газпром" заявив, що готовий виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу в Європу "на 100% і більше", та цей газ Європа повинна спершу купити. Особливо якщо там хочуть, щоб і після 2024 року зберігався транзит палива через газотранспортну систему (ГТС) України.
- Проте насправді російський "Газпром" з початку 2021 року тричі зменшував обсяги транзиту газотранспортною системою України.