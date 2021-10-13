Путін стверджує начебто збільшувати транзит через Україну – небезпечно. Політик думає, що газотранспортну систему України "десятиліттями не ремонтували".

До речі Росія тисне на Європу за допомогою дефіциту газу, – Боррель про електроенергетичну кризу

Путін переконує, що ГТС "лопне"

Там (через ГТС України – 24 канал) більше збільшувати не можна. Нам всі натякають – збільште ще постачання через Україну. Небезпечно збільшувати,

– переконує Путін. Він додав, якщо тиск збільшити, ГТС може "лопнути" і Європа зовсім позбудеться цього маршруту. За словами Путіна, у 2021 році Росія збільшила прокачування газу в Європу через ГТС України приблизно на 10%.

Путін вже робив схожі заяви

Раніше президент Росії вже говорив, що українська ГТС може "лопнути". Тоді йому відповів глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. Він наголосив, на масштабній програмі модернізації української транзитної системи.

Макогон переконаний, що Кремль ставить під сумнів технічний стан української ГТС з метою змусити ЄС якнайшвидше сертифікувати "Північний потік-2".

Зверніть увагу! У Держдепі США готують нові санкції для "Північного потоку-2". Їх введуть, якщо Росія спробує використати постачання газу, як зброю проти України.