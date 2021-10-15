Таку заяву зробив генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон. Він також розкритикував маніпуляції російського керівництва про те, що "Газпром" нібито наростив поставки через Україну.

Важливо Оператор ГТС просить НАТО про гарантії транзиту російського газу

Це, як зазначив Макогон, не відповідає дійсності, адже з початку 2021 року поставки скорочувалися 3 рази. За його словами, "Газпром" не використовує ті потужності, які вже оплачені, і його поведінка заслуговує на особливу увагу Європи на тлі зростання біржових цін.

Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, які перевищують потужність "Північного потоку-2",

– додав глава Оператора ГТС.

Зауважимо, що цього тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не можна збільшувати транзит через ГТС України, оскільки "якщо тиск збільшити, то вона лусне взагалі". Водночас у Кремлі бачать потенціал для нарощування транзиту газу до Європи в обхід України.

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Варто нагадати, що російська компанія "Газпром" вчергове відмовилася бронювати додаткову потужність для транзиту газу через Україну на серпень. Відтак частина потужностей української ГТС виявилася незатребуваною.

Які це може мати наслідки

Баланс газового ринку Європи стає все більш напруженим через падіння поставок зрідженого природного газу. А через планові ремонти знижуються і поставки трубопровідного газу.

Як наслідок – закачування до підземних сховищ перебувають на мінімальних значеннях, що вже не залишає сумнівів в тому, що нову зиму Європа зустріне з напівпорожніми підземними сховищами газу.

Останнє, як відомо, є однією з причин збільшення ціни на газ в Європі. Зауважимо, що нещодавно кубометр газу там коштував 1900 доларів.