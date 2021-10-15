Такое заявление сделал генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон. Он также раскритиковал манипуляции российского руководства о том, что "Газпром" якобы нарастил поставки через Украину.

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Это, как отметил Макогон, не соответствует действительности, ведь с начала 2021 года поставки сокращались 3 раза. По его словам, "Газпром" не использует те мощности, которые уже оплачены, и его поведение заслуживает особого внимания Европы на фоне роста биржевых цен.

Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность "Северного потока-2",

– добавил глава Оператора ГТС.

Заметим, что на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что якобы нельзя увеличивать транзит через ГТС Украины, поскольку "если давление увеличить, то она лопнет вообще". В то же время в Кремле видят потенциал для наращивания транзита газа в Европу в обход Украины.

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Стоит напомнить, что российская компания "Газпром" в очередной раз отказалась бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину на август. Поэтому часть мощностей украинской ГТС оказалась невостребованной.

Какие это может иметь последствия

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за падения поставок сжиженного природного газа. А через плановые ремонты снижаются и поставки трубопроводного газа.

Как следствие – закачки в подземные хранилища находятся на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми подземными хранилищами газа.

Последнее, как известно, является одной из причин увеличения цены на газ в Европе. Заметим, что недавно кубометр газа там стоил 1900 долларов.