В ISW пояснили, чому Путін не зробив жодних заяв до роковин масштабного вторгнення в Україну

Україна вже понад рік протистоїть повномасштабній російській агресії. Цікаво, що Путін у роковини великої війни не зробив жодної заяви. Аналітики пояснили, що могло стати причиною.

Владімір Путін 21 лютого виступав перед Федеральними Зборами. Упродовж майже двох годин він маринував присутніх і хизувався незрозумілими здобутками. Натомість у роковини повномасштабного вторгнення диктатор не зробив жодної заяви, і ось чому.

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Нема перемог – нема заяв

В Інституті з вивчення війни пояснили, чому Путін міг ніяк не прокоментувати роковини великої війни. На думку аналітиків, пов'язано це з тим, що Росія так і не здобула жодних зі своїх заявлених цілей. Та й з липня 2022 року їй не вдалося захопити нові території.

Водночас не закривав свій рот заступник глави радбезпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв. Він, наголошують укладачі звіту, зробив провокаційні заяви про те, що країна-агресорка здобуде перемогу у війні. Ба більше, повторив, що для досягнення цілей Росії життєво важливо "відсунути кордони, які загрожують (Росії – 24 Канал), якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі".

В Інституті раніше зазначили, що Мєдвєдєв виконує чітке завдання від Кремля. Він підтримує інформаційні кампанії, які спрямовані на західну військову підтримку України. Крім того, відволікає увагу своїми заявами від невдач Росії на фронті.

Заяви головного алкоголіка Кремля демонструють, що Росія продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі. І це попри те, що за рік повномасштабного вторгнення Москва не змогла похизуватися перед своїм населенням значними здобутками.

Що думають блогери про мовчання

Наприклад, той же Гіркін назвав заяви Мєдвєдєва маячнею. А ще він бідкався, що ніхто у Кремлі не згадав про важкі втрати, яких зазнала Росія. Терорист додав, що давно прогнозував, що країна-агресорка вступила у затяжну та виснажливу війну. І що складно буде перемогти на полі бою країну, яку підтримують ззовні. Особливо, якщо використовувати невмотивовані російські війська, відсутнє громадянське суспільство та потужне промивання мізків.

Воєнкор, пов'язаний з Кремлем, був менш різким. Він навіть подякував за те, що, бачте, війна пролила світло на деякі недоліки. Але і його збентежило, якою ціною Росія здобула несуттєві перемоги у війні проти нашої держави. Водночас він поширив брехливий наратив Москви про буцімто необхідність зупинити "агресію" України на Донбасі.

В Інституті зауважили, що заяви воєнкора пов'язані з неназваними чиновниками, дотичним до Кремля. В інтерв'ю вони зауважили, що Путін прагнутиме представити катастрофічну поразку як необхідний навчальний досвід. Мовляв, ним Росія скористається для підготовки до майбутньої ймовірної агресії НАТО проти країни-агресорки.