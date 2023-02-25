В ISW объяснили, почему Путин не сделал никаких заявлений к годовщине масштабного вторжения в Украину

Украина уже больше года противостоит полномасштабной российской агрессии. Интересно, что Путин в годовщину великой войны не сделал никакого заявления. Аналитики объяснили, что могло стать причиной.

Владимир Путин 21 февраля выступал перед Федеральным Собранием. На протяжении почти двух часов он мариновал присутствующих и кичился непонятными достижениями. В то же время в годовщину полномасштабного вторжения диктатор не сделал ни одного заявления, и вот почему.

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Нет побед – нет заявлений

В Институте по изучению войны объяснили, почему Путин мог никак не прокомментировать годовщину великой войны. По мнению аналитиков, это связано с тем, что Россия так и не достигла никаких из своих заявленных целей. И с июля 2022 года ей не удалось захватить новые территории.

В то же время не закрывал свой рот заместитель главы совбеза России Дмитрий Медведев. Он, подчеркивают составители отчета, сделал провокационные заявления, что страна-агрессор одержит победу в войне. Более того, повторил, что для достижения целей России жизненно важно "отодвинуть угрожающие границы (России – 24 Канал) как можно дальше, даже если это границы Польши".

В Институте ранее отметили, что Медведев выполняет четкую задачу Кремля. Он поддерживает информационные кампании, направленные на западную военную поддержку Украины. Кроме того, отвлекает внимание своими заявлениями от неудач России на фронте

Заявления главного алкоголика Кремля демонстрируют, что Россия продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели. И это несмотря на то, что через год полномасштабного вторжения Москва не смогла похвастаться перед своим населением значительными достижениями.

Что думают блогеры о молчании

Например, тот же Гиркин назвал заявления Медведева бредом. А еще он жаловался, что никто в Кремле не упомянул о тяжелых потерях, понесенных Россией. Террорист добавил, что давно прогнозировал, что страна-агрессор вступила в затяжную и изнурительную войну. И что сложно будет победить на поле боя страну, поддерживаемую извне. Особенно если использовать немотивированные российские войска, отсутствующее гражданское общество и мощную промывку мозгов.

Военкор, связанный с Кремлем, был менее резким. Он даже поблагодарил за то, что, видите ли, война пролила свет на некоторые недостатки. Но и его смутило, какой ценой Россия одержала несущественные победы в войне против нашего государства. В то же время он распространил лживый нарратив Москвы о якобы необходимость остановить "агрессию" Украины на Донбассе.

В Институте отметили, что заявления военкора связаны с неназванными чиновниками, приближенным к Кремлю. В интервью они заметили, что Путин будет стремиться представить катастрофическое поражение как необходимый обучающий опыт. Мол, им Россия воспользуется для подготовки к предстоящей агрессии НАТО против страны-агрессора.