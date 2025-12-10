Відповідь буде жорсткою, – військовий експерт оцінив загрозу активізації РФ у Придністров'ї

Джерела в ГУР повідомили, що Росія активізувалась у Придністров'ї, де, зокрема, проводить мобілізаційні заходи. Однак є кілька важливих факторів, які вказують, що Україні нічого не загрожує.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що в Придністров'ї хоч і є багато зброї, але дуже мало військових. Наша країна ж готова рішуче реагувати на загрози, зокрема, в повітрі.

Про загрозу активізації РФ у Придністров'ї

Військовий експерт припустив, що через російську активізацію в Придністров'ї на територію України теоретично можуть зайти невеликі групи ДРГ (до 10 осіб). Однак здійснити серйозний вплив на нашу країну ворогу буде дуже важко.

Майже весь український кордон з Молдовою іде по річці. Раніше був один міст, який вибухнув у 2022 році. Є частина кордону, який іде суходолом, поблизу Ковбасної – найбільша база зберігання зброї за 5 кілометрів від кордону.

Ми можемо обстріляти її навіть мінометом, не мовиться про далекобійну зброю. Там зберігається велика кількість техніки та боєприпасів. Якщо ж будуть якісь пуски БпЛА з цієї території та зазіхання на нашу територію, відповідь буде дуже жорсткою,

– наголосив він.

Зауважте! Так звана Придністровська Молдавська Республіка є самопроголошеною державою, яка орієнтується на політику Росії. Географічно вона займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра.

За словами Нарожного, наразі збройні сили у Придністров'ї налічують від 2 до 3 боєздатних батальйонів. Однак ці військові не мають мотивації. В цих батальйонах є і російські окупанти, але вони не мають жодного зв'язку з Росією. Зброю, яку вони мають, переправити до країни-агресорки вони також не можуть.

Що зараз Росія робить в Придністров'ї?