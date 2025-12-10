Як повідомляє 24 Канал, про це йдеться на сторінці "Української команди" у фейсбуці.

Дивіться також "Українська команда" закликає донатити на протидронові сіткомети

"Передали партію потужних зарядних станцій бійцям 44 окремої механізованої бригади. Ці героїчні хлопці захищали Луганщину, Харківщину. А зараз мужньо стримують просування ворога на Донеччині", – повідомили у волонтерському штабі.

Допомога для захисників від "Української команди": дивіться відео

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний переконаний, що така допомога від волонтерів відіграє велику роль для бійців. Адже завдяки автономним джерелам живлення вдасться забезпечити безперебійну роботу РЕБів та дронів на фронті.

Упевнений, ці зарядні станції допоможуть бійцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя та здоров'я наших героїв,

– наголосив Палатний.

Як волонтери "Української команди" допомагають військовим?

Раніше "Українська команда" вже забезпечила зарядними станціями 28-му ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, Третій армійський корпус, полк "Ахіллес" СБС, а також низку інших бойових підрозділів.

Також волонтери доставляють на передові позиції протидронові сіткомети, що дають змогу військовим ефективно захищатися від ворожих безпілотників, зокрема й тих, що працюють на оптоволокні.

Підтримати збір на сіткомети може кожен охочий. Реквізити – за посиланням.