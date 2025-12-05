Про це розповіли на сторінці волонтерського штабу у фейсбуці, пише 24 Канал.

Що відомо про це?

Волонтери нагадали, що вже завтра – День Збройних сил України та День Святого Миколая, коли заведено дарувати подарунки, а найкращим подарунком для захисників буде те, що допоможе зберегти їхні життя.

Українська команда" продовжує збір на протидронові сіткомети. Давайте допоможемо Святому Миколаю зберегти життя наших захисників. Друзі, донатимо!

– закликають в "Українській команді".

Волонтери наголошують, що сіткомет – це новітня українська розробка, яка вже позитивно зарекомендувала себе в роботі на передовій.

Волонтери закликали донатити: дивіться відео

"Сітка всередині цього пристрою ефективно збиває ворожі дрони. Зокрема, дрони на оптоволокні, проти яких безсилі РЕБи", – пояснюють в "Українській команді".

Взяти участь у зборі: