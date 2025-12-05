Про це розповіли на сторінці волонтерського штабу у фейсбуці, пише 24 Канал.
Що відомо про це?
Волонтери нагадали, що вже завтра – День Збройних сил України та День Святого Миколая, коли заведено дарувати подарунки, а найкращим подарунком для захисників буде те, що допоможе зберегти їхні життя.
Українська команда" продовжує збір на протидронові сіткомети. Давайте допоможемо Святому Миколаю зберегти життя наших захисників. Друзі, донатимо!
– закликають в "Українській команді".
Волонтери наголошують, що сіткомет – це новітня українська розробка, яка вже позитивно зарекомендувала себе в роботі на передовій.
Волонтери закликали донатити: дивіться відео
"Сітка всередині цього пристрою ефективно збиває ворожі дрони. Зокрема, дрони на оптоволокні, проти яких безсилі РЕБи", – пояснюють в "Українській команді".
Взяти участь у зборі:
- ПриватБанк;
- UAPay;
- Монобанк;
- Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565;
- Повні реквізити.