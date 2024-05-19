Найбільш руйнівна для України: BBC назвала найдешевшу та найефективнішу зброю Росії у війні

Російська армія дедалі частіше застосовує керовані авіабомби для просування у своєму наступі, зокрема, на півночі Харківської області. Журналісти BBC зазначили, що ця зброя є дешевою, але водночас дуже руйнівною.

Автори матеріалу зазначили, що, за попередніми даними, понад 200 КАБів було використано лише за тиждень для обстрілу Вовчанська на Півночі України. Наразі нашій державі важко їм протистояти.

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Росія атакує Україну КАБами

Журналісти наголосили, що масове використання керованих авіабомб Росією є відносно нещодавньою подією, яка виявилася руйнівною для українських сил за останні місяці. Ці бомби будуються шляхом додавання розкладних крил і супутникової навігації до старих радянських бомб. Вони дешеві, але руйнівні.

У нещодавньому звіті Центру аналізу європейської політики мовиться, що КАБи були вирішальними у захопленні в лютому 2024 року українського міста Авдіївка у Донецькій області. А зараз російські війська використовують керовані бомби, щоб атакувати місто Харків.

Начальник поліції у Вовчанську Олексій Харківський розповів, що масштаб російських атак цим видом озброєння різко зріс.

Протягом останніх шести місяців ми досить часто зазнавали ударів керованими бомбами, можливо, від п'яти до десяти бомб на тиждень… але цього місяця ми мали таких ударів набагато більше, ніж будь-коли,

– сказав він.

Окрім того, Росія може накопичувати КАБи у великих кількостях, тому що їх досить легко виготовити. За словами фахівця з повітряних сил і військових технологій Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джастіна Бронка, вибухова частина – це, по суті, звичайна вільнопадна чавунна бомба, сотні тисяч яких у Росії зберігаються ще з радянського періоду.

"Вони оснащені висувними крилами, які після того, як бомба буде скинута, відкинуться, щоб вона могла планувати на набагато більші відстані. Приєднана до них система супутникового наведення дозволяє націлюватися на нерухому позицію з відносно високою точністю", – наголосив професор.

Бронк також зауважив, що механізм бомб дає росіянам багато функціональних можливостей багатомільйонної ракети, але з невеликими витратами.

Він каже, що до радянських бомб, яких росіяни мають у великій кількості, додаються комплекти ковзання, які виробляються масово і є досить простими з механічного погляду, тобто вартість однієї зброї може становити "десь від 20 000 до 30 000 доларів США".

Руйнування від КАБів є суттєвим

Журналісти зауважили, що руйнування, яке створюють керовані бомби, є надзвичайно великими. Адже для порівняння, російський 152-міліметровий снаряд містить близько 6,5 кілограмів вибухівки, водночас навіть найменша бомба, FAB-500, містить – понад 200 кілограмів.

Професор Бронк пояснює, що оскільки КАБи створюють набагато більшу вибухову потужність, вони, швидше за все, спричинять обвалення або смертельні випадки навіть на досить добре укріплених позиціях. Потужний вибух також сильно впливає на організм людини.

Ці бомби ускладнюють оборонну стратегію України, тому що росіяни можуть просто безперервно бомбардувати фіксовані позиції, поки вони не зникнуть,

– каже він.

Український аналітик з безпеки Марія Золкіна розповіла журналістам, що використання керованих бомб викликає занепокоєння, і що бомби створюють "нову еру для військової ситуації" на землі.

"КАБи дозволяють Росії знищувати українські оборонні лінії, не використовуючи свою піхоту. Ця зброя має зовсім інший ефект, ніж артилерійський вогонь чи навіть ракетні удари", – пояснила Золкіна.

Джордж Баррос з американського Інституту вивчення війни каже, що хоча ситуація в Україні складна, ще один тривожний розвиток подій може бути не за горами. Він зазначає, що є докази того, що на заводі приблизно в 400 кілометрах на схід від Москви встановлюють виробничу лінію, здатну виробляти керовані авіабомби вагою понад три тонни.

Які є засоби протидії керованим авіабомбам

Професор Бронк каже, що перехоплення бомб у польоті не є життєздатним рішенням через величезну кількість, яку мають у своєму розпорядженні росіяни. Тому єдиним рішенням, за винятком наземного вторгнення, є націлювання на літаки, які їх скидають, у польоті чи на землі.

Журналісти також зауважили, що зенітно-ракетний комплекс США Patriot може збити винищувачі-бомбардувальники, але тільки якщо він розташований поблизу лінії фронту. Професор Бронк каже, що це ризик для ЗРК бути враженим балістичними ракетами росіян.

Отже, залишається лише використовувати ракети великої дальності або безпілотники для націлювання на російські авіабази. Однак це рішення не позбавлене проблем.

Адже США – найбільший постачальник військової допомоги Україні – забороняють Києву використовувати будь-які свої системи озброєнь на міжнародно визнаній території Росії. Хоча це не стосується Криму чи окупованої України, це означає, що аеродроми всередині Росії заборонені.