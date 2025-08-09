Росія атакує Україну безпілотниками: для яких областей загроза
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. У ніч на 9 серпня російські війська вкотре запустили ударні дрони.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей загроза БпЛА - повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Для яких областей є загроза атаки?
Чугуїв – БпЛА у напрямку міста! Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини у південному напрямку. Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку.
В яких областях оголошено повітряну тривогу?
