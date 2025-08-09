Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. У ніч на 9 серпня російські війська вкотре запустили ударні дрони.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей загроза БпЛА - повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Уночі Росія атакувала нафтобазу Азербайджану на Одещині, – ЗМІ

Для яких областей є загроза атаки?