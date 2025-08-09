Укр Рус
24 Канал Головні новини Росія атакує Україну безпілотниками: для яких областей загроза
9 серпня, 00:59
2

Росія атакує Україну безпілотниками: для яких областей загроза

Надія Батюк

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. У ніч на 9 серпня російські війська вкотре запустили ударні дрони.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей загроза БпЛА - повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Уночі Росія атакувала нафтобазу Азербайджану на Одещині, – ЗМІ 

Для яких областей є загроза атаки?

 

01:17, 09 серпня

Чугуїв – БпЛА у напрямку міста!

01:02, 09 серпня

В яких областях оголошено повітряну тривогу?

00:55, 09 серпня

Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини у південному напрямку.

00:32, 09 серпня

Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку.