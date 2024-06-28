Поки ми сповнилися готовністю вести переговори з Євросоюзом, Росія послідовно розвиває контакти з країнами Півдня та Сходу. Культурі відвели особливе місце, а музеям – особливе з особливих.

Як все влаштовано

1. Щоб працювати у великому масштабі, треба накачати великий майданчик.

Читайте також Як ЗСУ попсували плани окупантів на Лиманському напрямку

У 2011 році у Санкт-Петербурзі відбувся культурний форум, в якому брали участь 60 російських регіонів. Відчувши потенціал заходу, вирішили розгорнути його на міжнародний майданчик.

У 2012 році в Санкт-Петербурзі відбувся перший міжнародний культурний форум, який зараз називається "Форумом об'єднаних культур". База форуму – петербурзькі музеї (основний майданчик – об'єкти Ермітажу) та театри. З 2013 року форум підтримується урядом Росії.

На другий форум приїхало понад 150 іноземців. У 2014 році він також відбувся. А у 2015 році у цьому форумі разом із Владіміром Путіним взяла участь особисто голова ЮНЕСКО. Тобто, окупація-шмакупація – а культура понад усе!

У 2016 році вже прозвітували про участь понад 750 іноземців з 91 країни. 8 форум відбувся у 2019 році, а потім сталася пауза на коронавірус – війну.

Крім "форуму для дорослих" Росія 2022 року заснувала дитячий міжнародний культурний форум (22 – 24 серпня відбудеться третій). Бо діти та культура – ​​хто може бути проти цього? Тільки якісь варвари!

На тлі міжнародного звикання до війни минулого року Росія реанімувала майданчик для дорослих. Мабуть, відчули, що вже можна. У Санкт-Петербурзі відбувся 9-й форум. Акцент – країни СНД, ШОС, БРІКС та Південь зі Сходом загалом.

Днями під керівництвом віцепрем'єрки Татьяни Голікової провели організаційні заходи з підготовки 10-го форуму, який запланований на 12 – 14 вересня. Тема – "Культура XXI століття: суверенітет чи глобалізм?".

Цікаво Вітер змін з Білорусі: про що говорять гучні призначення Лукашенка

2. Минулого тижня військова злочинниця та за сумісництвом міністр культури Росії Ольга Любімова перебувала з візитом у Бразилії, де запустили проєкт "Російські сезони у Бразилії". Серед іншого Любімова підписала спільну заяву з бразильською колегою Маргарет Менезес про розвиток торішнього меморандуму про взаєморозуміння між міністерствами культури двох країн. Пріоритети:

музейна справа,

бібліотеки,

виконавське мистецтво,

особливий великий напрямок – кіно.

Любімова запросила Менезес на 10-й форум до Санкт-Петербурга, де відбудеться 9 зустріч міністрів культури країн БРІКС та Фестиваль культур країн БРІКС.

Окремий пункт програми: Любімова зустрілася із директором Національного музею Бразилії Александером Келлнером. Музей відомий тим, що мав шикарні колекції, але у 2018 році згорів вщент. Любімова запропонувала допомогу російських музеїв у сфері реставрації, цифровізації, віртуальної реальності тощо. І звичайно ж запросила на 10-й форум до Росії, поглибити та розширити зв'язки з російськими злочинцями.

3. З 1 по 7 липня 2024 року у Москві та Санкт-Петербурзі відбудуться Дні в'єтнамської культури. "Напередодні святкування 2025 року 75-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин двох держав", – цитата згаданої злочинниці Любимової, – минулого року під час візиту офіційної російської делегації в рамках проведення Днів культури у В'єтнамі сторони створили Робочу групу з культури у структурі міжурядової комісії. Здійснюється співпраця й у сфері музейної справи, а також за іншими ключовими напрямами у галузі культури".

Така взаємодія дає країнам Півдня та Сходу те, в чому їм нерідко відмовляє Захід (і поки що не може запропонувати Україна), – статус. Видимість рівного партнерства. Можливість дражнити колишні метрополії та затверджуватись у власному суверенітеті. Тобто не лише гроші, яких у Заходу явно більше.