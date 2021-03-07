Росія домагається дестабілізації та послаблення НАТО, – Міноборони Німеччини

Міністерство оборони Німеччини проаналізувало військові можливості Китаю та Росії. Відомство застерігає від владних амбіцій цих держав.

Про це повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішній документ оборонного відомства, який є в його розпорядженні.

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Росія хоче послабити НАТО

У німецькому Міноборони заявили, що російський уряд насамперед домагається "дестабілізації та послаблення НАТО".

Фахівці міністерства проаналізували нові військові можливості Росії та звернули увагу на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати.

Крім того, Москва інвестує гроші у модернізацію комплексів, які дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї.

Що перебуває у розпорядженні Росії

приблизно 6 375 ядерних боєголовок;

840 тисяч підготовлених солдатів, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця.

Які слабкі сторони російської армії

обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі;

відсутність бойових безпілотників. У документі наголошують, що для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади".

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Військові можливості Китаю стали потужнішими

За інформацією німецьких військових експертів, Китай "щоразу більше випереджає Росію з погляду глобального впливу, зокрема щодо продажу зброї та військової співпраці".

Наразі Китай має у своєму розпорядженні

понад 2 мільйони солдатів;

приблизно 6 850 бойових танків та 1 600 винищувачів;

"найбільший у світі ракетний потенціал".

Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і є "найбільшим світовим експортером бойових безпілотників".

Експерти вважають, що метою Китаю є "убезпечення економічного розвитку та формування міжнародного порядку відповідно до своїх інтересів".

а початку березня Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Китай – це

на міжнародній арені. Він наголосив, що КНР відкрито і серйозно кидає виклики Америці.