Китай заявив про готовність боротися з "кольоровими революціями" і пандемією. Як наголосив міністр закордонних справ КНР Ван І, для цього країна будуватиме модель стратегічного взаємної довіри з Росією.

Таку думку очільник МЗС Китаю озвучив на пресконференції сесії Всекитайських зборів народних представників.

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Про стосунки з Росією

Ван І наголосив, що Китай і Росія будуть вдосконалювати партнерські відносини, які сприятимуть підтримці глобального світу і захисту інтересів один одного.

Ми будемо вибудовувати модель стратегічного взаємної довіри, твердо підтримувати один одного у відстоюванні корінних інтересів, об'єднувати зусилля проти "кольорових революцій", боротися з усіма видами неправдивої інформації,

– сказав він.

Міністр також додав, що країни разом боротимуться з коронавірусом. Водночас Ван І назвав COVID-19 "політичним вірусом".

Актуально! У 2021 році виповнюється 20 років з дня підписання Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Китаєм і Росією. Сторони домовилися продовжити договір, що "стане важливою віхою в китайсько-російських відносинах і новою відправною точкою".

Про стосунки зі США

Ван І переконаний, що втручання США у внутрішні справи є неприпустимим. За його словами, між США і Китаєм "неминуче існують розбіжності й протистояння".

Зауважимо, що на початку березня Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Китай – це єдиний сильний суперник на міжнародній арені. Він наголосив, що КНР відкрито і серйозно кидає виклики Америці.