США захищатимуть демократію у світі, – Байден про США та Росію
Джо Байден заявив, що США захищатимуть демократію у всьому світі. Це є пріоритетом стратегічного плану нової адміністрації Штатів.
Джерело:Видання DW
У плані адміністрації вказано, що головним інструментом зовнішньої політики США беззаперечно є демократія.
Актуально Жодних військових втручань: 8 засад зовнішньої політики США за Байдена
Однак країна ніколи не відмовиться від застосування військової сили для захисту життєво важливих національних інтересів.
Якщо військового втручання все-таки не уникнути, його варто здійснювати спільно з міжнародними партнерами. Зокрема, НАТО.
У плані також мовиться, що рівень авторитаризму у світі постійно зростає. Зокрема, цьому сприяють Китай та Росія.
Китай – єдиний конкурент, який потенційно здатний об'єднати економічну, дипломатичну, військову і технологічну міць для створення довгострокового виклику стабільності і відкритості міжнародної системи,
– мовиться у документі.
Росія своєю чергою постійно намагається посилити свій вплив на світовій політичній арені. Наразі країна грає деструктивну роль.
Що ще кажуть у США про Китай та Росію
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що єдиним сильним суперником США можуть вважати Китай.
- Джо Байден активно підтримує суверенітет та незалежність України. Про це лідер Штатів заявив у першій розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Окрім того, Байден продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні до 6 березня 2022 року.
Поділитися новиною