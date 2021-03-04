США будут защищать демократию в мире, – Байден о США и России
Джо Байден заявил, что США будут защищать демократию во всем мире. Это является приоритетом стратегического плана новой администрации Штатов.
Источник:Издание DW
В плане администрации указано, что главным инструментом внешней политики США безусловно является демократия.
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Однако страна никогда не откажется от применения военной силы для защиты жизненно важных национальных интересов.
Если военного вмешательства все-таки не избежать, его стоит осуществлять совместно с международными партнерами. В частности, НАТО.
В плане также говорится, что уровень авторитаризма в мире постоянно растет. В частности, этому способствуют Китай и Россия.
Китай – единственный конкурент, который потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для создания долгосрочного вызова стабильности и открытости международной системы,
– говорится в документе.
Россия в свою очередь пытается усилить свое влияние на мировой политической арене. Сейчас страна играет деструктивную роль.
Что еще говорят в США о Китае и России
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что единственным сильным соперником США могут считать Китай.
- Джо Байден активно поддерживает суверенитет и независимость Украины. Об этом лидер Штатов заявил в первом разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
- Кроме того, Байден продлил санкции против России из-за агрессии в Украине до 6 марта 2022 года.
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