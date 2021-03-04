Джо Байден заявил, что США будут защищать демократию во всем мире. Это является приоритетом стратегического плана новой администрации Штатов.

В плане администрации указано, что главным инструментом внешней политики США безусловно является демократия.

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Однако страна никогда не откажется от применения военной силы для защиты жизненно важных национальных интересов.

Если военного вмешательства все-таки не избежать, его стоит осуществлять совместно с международными партнерами. В частности, НАТО.

В плане также говорится, что уровень авторитаризма в мире постоянно растет. В частности, этому способствуют Китай и Россия.

Китай – единственный конкурент, который потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для создания долгосрочного вызова стабильности и открытости международной системы,

– говорится в документе.

Россия в свою очередь пытается усилить свое влияние на мировой политической арене. Сейчас страна играет деструктивную роль.

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