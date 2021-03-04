Какой будет стратегия внешней политики США при президенте Джо Байдене? На этот вопрос ответил журналистам государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он назвал 8 основных задач Белого дома в сфере внешней политики. Среди них – касаемо климата, экономики и здоровья.

Обратите внимание США назвали Китай единственным сильным конкурентом: Россия угрозы не несет

8 стратегических основ внешней политики США при Байдене

По словам Энтони Блинкена, при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты Америки в своей внешней политике руководствоваться будут прежде всего дипломатическими принципами. И стремиться достичь следующих целей:

Преодоление COVID-19 вместе с усилением глобальной системы здравоохранения.

Избежания экономического кризиса вместе с построением стабильной и инклюзивной глобальной экономики.

Развертывание мощной системы демократии в США и в мире.

Создание гуманной и эффективной системы иммиграции.

Оживление отношений с союзниками и партнерами.

Преодоление климатического кризиса вместе со стимулированием развития "зеленой энергетики".

Формирование лидерства США в мире в области технологий.

Успешный выход из "самого серьезного геополитического испытания XXI века" (это об отношениях с Китаем).

Военным вмешательствам – твердое нет

Как уточнили в Financial Times , США решили отказаться от политики военных вмешательств в другие страны. То есть, способствовать свержению недемократических режимов силой американцы больше не будут.

Мол, предыдущие попытки "продвигать демократию" военными операциями желаемых результатов не было. Об этом прямо заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Мы не будем продвигать демократию, проводя дорогостоящие военные операции. Также США откажутся от попыток силой свергать авторитарные режимы,

– заверил он.

Добавим, что США сейчас проводят военные операции в Ираке, Ливии и Сирии. Однако заявления о выводе войск или сокращение контингентов уже звучали.