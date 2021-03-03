В США не считают Россию достойным и мощным соперником на международной арене. Единственная страна, которая бросает вызовы США с обоснованной силой, – это Китай.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 марта впервые после вступления в должность высказался относительно стратегий будущего развития страны. Он отметил: единственный сильный соперник на международной арене – Китай.

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Китай vs Америка

Главной угрозой на международной политической арене Блинкен назвал коммунистический Китай. Он отметил: КНР открыто и серьезно бросает вызовы Америке.

Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, которая серьезно бросает вызов стабильной и открытой международной системе,

– сказал Блинкен.

О России в выступлении Блинкена зашла речь в контексте того, что США должно подчеркивать свою демократию перед миром. Иначе это будет действовать на руку России и Китаю. Они, отметил Блинкен, пользуются каждой возможностью, чтобы посеять сомнение в силе демократии.

Из выступления госсекретаря стало известно: вопрос национальной безопасности в Вашингтоне смещается, сосредотачиваясь на таких угрозах, как терроризм, и конкуренция с Китаем.

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