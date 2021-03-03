США назвали Китай единственным сильным конкурентом: Россия угрозы не несет
В США не считают Россию достойным и мощным соперником на международной арене. Единственная страна, которая бросает вызовы США с обоснованной силой, – это Китай.
Источник:Politico
Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 марта впервые после вступления в должность высказался относительно стратегий будущего развития страны. Он отметил: единственный сильный соперник на международной арене – Китай.
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Китай vs Америка
Главной угрозой на международной политической арене Блинкен назвал коммунистический Китай. Он отметил: КНР открыто и серьезно бросает вызовы Америке.
Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, которая серьезно бросает вызов стабильной и открытой международной системе,
– сказал Блинкен.
О России в выступлении Блинкена зашла речь в контексте того, что США должно подчеркивать свою демократию перед миром. Иначе это будет действовать на руку России и Китаю. Они, отметил Блинкен, пользуются каждой возможностью, чтобы посеять сомнение в силе демократии.
Из выступления госсекретаря стало известно: вопрос национальной безопасности в Вашингтоне смещается, сосредотачиваясь на таких угрозах, как терроризм, и конкуренция с Китаем.
Новая администрация Байдена и отношение к России
- В первом же телефонном разговоре между Байденом и Путиным новый глава Белого Дома подчеркнул: Америка поддерживает суверенитет Украины. Он заявил Путину, что США намерены твердо реагировать на незаконные действия России.
- Вскоре американский президент Джо Байден продлил санкции, введенные из-за российской агрессии в Украине. Их ввел в действие еще Барак Обама в 2014 году.
- Кроме того, Байден одобрил против России пакет новых санкций по другой причине – отравление Алексея Навального.
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