США назвали Китай єдиним сильним конкурентом: Росія загрози не несе
У США не вважають Росію достойним і потужним суперником на міжнародній арені. Єдина країна, яка кидає виклики США з обґрунтованою силою, – це Китай.
Джерело:Politico
Держсекретар США Ентоні Блінкен 3 березня вперше після вступу на посаду висловився щодо стратегій майбутнього розвитку країни. Він зазначив: єдиний сильний суперник на міжнародній арені – Китай.
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Китай vs Америка
Головною загрозою на міжнародній політичній арені Блінкен назвав комуністичний Китай. Він зазначив: КНР відкрито і серйозно кидає виклики Америці.
Китай – єдина країна з економічною, дипломатичною, військовою та технологічною потужністю, яка серйозно кидає виклик стабільній і відкритій міжнародній системі,
– сказав Блінкен.
Про Росію у виступі Блінкена зайшлося в контексті того, що США має підкреслювати свою демократію перед світом. Інакше це діятиме на руку Росії і Китаю. Вони, зазначив Блінкен, користуються кожною можливістю, щоб посіяти сумнів у силі демократії.
З виступу держсекретаря стало відомо: питання національної безпеки у Вашингтоні зміщується, зосереджуючись на таких загрозах, як тероризм, і конкуренція з Китаєм.
Нова адміністрація Байдена і ставлення до Росії
- У першій же телефонній розмові між Байденом і Путіним новий очільник Білого Дому підкреслив: Америка підтримує суверенітет України. Він заявив Путіну, що США мають намір твердо реагувати на незаконні дії Росії.
- Невдовзі американський президент Джо Байден продовжив санкції, запроваджені через російську агресію в Україні. Їх увів у дію ще Барак Обама у 2014 році.
- Окрім того, Байден схвалив проти Росії пакет нових санкцій через іншу причину – отруєння Олексія Навального.
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