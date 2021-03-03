Американський президент Джо Байден продовжив санкції, запроваджені через російську агресію в Україні. Вони діятимуть щонайменше до 6 березня 2022 року.

Відповідний документ з'явився 3 березня на сайті Федерального реєстру. Там публікують офіційні документи, ухвалені державними установами.

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Мовиться про продовження президентського указу від 6 березня 2014 року, який підписав Барак Обама. Документ ввів надзвичайні економічні обмеження щодо Росії та її громадян.

Згодом як Обама, так і його наступник Дональд Трамп розширювали санкції проти Кремля через окупацію Криму та агресію Донбасі, а також кілька разів продовжували їх.

Санкції США проти Росії вводили:

Обама – 6 березня, 16 березня, 20 березня та 19 грудня 2014 року;

Трамп – 20 вересня 2018 року.

У пояснювальній записці наголосили, що дії Кремля й досі загрожують інтересам нацбезпеки та зовнішньої політики США. Саме тому Байден вирішив продовжити дію усіх цих санкцій.

Зверніть увагу! Напередодні США також застосували санкції проти російських посадовців через отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Про це – за посиланням.