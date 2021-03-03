Байден на год продлил санкции против России из-за агрессии в Украине
Американский президент Джо Байден продлил санкции, введенные из-за российской агрессии в Украине. Они будут действовать минимум до 6 марта 2022 года.
Источник:24 канал
Соответствующий документ появился 3 марта на сайте Федерального реестра. Там публикуют официальные документы, принятые государственными учреждениями.
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Речь идет о продлении президентского указа от 6 марта 2014 года, который подписал Барак Обама. Документ ввел чрезвычайные экономические ограничения в отношении России и ее граждан.
Впоследствии как Обама, так и его преемник Дональд Трамп расширяли санкции против Кремля из-за оккупации Крыма и агрессии Донбассе, а также несколько раз продлевали их.
Санкции США против России вводили:
- Обама – 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года;
- Трамп – 20 сентября 2018 года.
В пояснительной записке отметили, что действия Кремля до сих пор угрожают интересам нацбезопасности и внешней политики США. Именно поэтому Байден решил продлить действие всех этих санкций.
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