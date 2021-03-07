Китай и Россия договорились совместно бороться с революциями
Китай заявил о готовности бороться с "цветными революциями" и пандемией. Как отметил министр иностранных дел КНР Ван И, для этого страна будет строить модель стратегического взаимного доверия с Россией.
Источник:24 канал
Такое мнение глава МИД Китая озвучил на пресс-конференции сессии Всекитайского собрания народных представителей.
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Об отношениях с Россией
Ван И подчеркнул, что Китай и Россия будут совершенствовать партнерские отношения, способствующие поддержанию глобального мира и защите интересов друг друга.
Мы будем выстраивать модель стратегического взаимного доверия, твердо поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов, объединять усилия против "цветных революций", бороться со всеми видами ложной информации,
– сказал он.
Министр также добавил, что страны вместе будут бороться с коронавирусом. В то же время Ван И назвал COVID-19 "политическим вирусом".
Об отношениях с США
Ван И убежден, что вмешательство США во внутренние дела недопустимо. По его словам, между США и Китаем "неизбежно существуют различия и противоречия".
Заметим, что в начале марта Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Китай – это единственный сильный соперник на международной арене. Он отметил, что КНР открыто и серьезно бросает вызовы Америке.
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