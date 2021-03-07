Китай заявил о готовности бороться с "цветными революциями" и пандемией. Как отметил министр иностранных дел КНР Ван И, для этого страна будет строить модель стратегического взаимного доверия с Россией.

Такое мнение глава МИД Китая озвучил на пресс-конференции сессии Всекитайского собрания народных представителей.

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Об отношениях с Россией

Ван И подчеркнул, что Китай и Россия будут совершенствовать партнерские отношения, способствующие поддержанию глобального мира и защите интересов друг друга.

Мы будем выстраивать модель стратегического взаимного доверия, твердо поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов, объединять усилия против "цветных революций", бороться со всеми видами ложной информации,

– сказал он.

Министр также добавил, что страны вместе будут бороться с коронавирусом. В то же время Ван И назвал COVID-19 "политическим вирусом".

Актуально! В 2021 году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Стороны договорились продлить договор, что "станет важной вехой в китайско-российских отношениях и новой отправной точкой".

Об отношениях с США

Ван И убежден, что вмешательство США во внутренние дела недопустимо. По его словам, между США и Китаем "неизбежно существуют различия и противоречия".

Заметим, что в начале марта Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Китай – это единственный сильный соперник на международной арене. Он отметил, что КНР открыто и серьезно бросает вызовы Америке.