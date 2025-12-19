Укр Рус
19 грудня, 11:47
Росія перейшла у "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО, – ISW

Юлія Харченко
Основні тези
  • Росія перейшла у "нульову фазу" підготовки до потенційного конфлікту з НАТО, що включає створення інформаційних та психологічних умов для можливої ескалації.
  • 17 грудня російські військові перетнули кордон з Естонією поблизу Васкнарва, що стало першим таким випадком у країні-члені НАТО, і викликало реакцію з боку естонської влади з посиленням патрулювання.

Росія активізує приховані та відкриті атаки проти європейських країн. Вона вже перейшла у так звану "нульову фазу" підготовки до потенційного протистояння з НАТО.

Перетин російськими військовими кордону з Естонією – перший сигнал. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що свідчить про підготовку війни?

Аналітики зазначають, що "нульова фаза" передбачає створення інформаційних та психологічних умов для майбутньої ескалації.

В ISW підкреслили, що 17 грудня був зафіксований перший випадок, коли російські військові у формі перетнули територію країни-члена НАТО. За оцінками експертів, це відбулося в межах цієї фази, яка розпочалася у вересні 2025 року. 

Зверніть увагу! Інцидент стався біля річки Нарва в Естонії. Судно з російськими прикордонниками підійшло до берега, троє чоловіків у формі перетнули кордон і повернулися назад. Порушення зафіксували камери спостереження.

 Естонська влада задокументувала інцидент, провела первинний огляд місця події та встановила офіційний контакт із російською прикордонною службою для отримання пояснень. Також у районі ухвалили рішення посилити патрулювання.

Що відомо про підготовку Росії до війни з НАТО?

  • У ГУР заявляли, що Росія проводить реформи в армії та розробляє нові програми озброєння. Спостерігається загострення гібридного підходу Росії до війни, що свідчить про підготовку до збройного конфлікту.

  • Росія може перекинути війська ближче до кордонів НАТО після завершення війни в Україні, що створить загрозу для Східної Європи та Балтії. 

  • Прем'єр Фінляндії Орпо закликав ЄС зберігати тиск на Росію та підтримувати обороноздатність східного флангу НАТО, особливо в умовах зменшення підтримки США.