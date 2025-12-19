Росія перейшла у "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО, – ISW
- Росія перейшла у "нульову фазу" підготовки до потенційного конфлікту з НАТО, що включає створення інформаційних та психологічних умов для можливої ескалації.
- 17 грудня російські військові перетнули кордон з Естонією поблизу Васкнарва, що стало першим таким випадком у країні-члені НАТО, і викликало реакцію з боку естонської влади з посиленням патрулювання.
Росія активізує приховані та відкриті атаки проти європейських країн. Вона вже перейшла у так звану "нульову фазу" підготовки до потенційного протистояння з НАТО.
Перетин російськими військовими кордону з Естонією – перший сигнал. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Що свідчить про підготовку війни?
Аналітики зазначають, що "нульова фаза" передбачає створення інформаційних та психологічних умов для майбутньої ескалації.
В ISW підкреслили, що 17 грудня був зафіксований перший випадок, коли російські військові у формі перетнули територію країни-члена НАТО. За оцінками експертів, це відбулося в межах цієї фази, яка розпочалася у вересні 2025 року.
Зверніть увагу! Інцидент стався біля річки Нарва в Естонії. Судно з російськими прикордонниками підійшло до берега, троє чоловіків у формі перетнули кордон і повернулися назад. Порушення зафіксували камери спостереження.
Естонська влада задокументувала інцидент, провела первинний огляд місця події та встановила офіційний контакт із російською прикордонною службою для отримання пояснень. Також у районі ухвалили рішення посилити патрулювання.
Що відомо про підготовку Росії до війни з НАТО?
У ГУР заявляли, що Росія проводить реформи в армії та розробляє нові програми озброєння. Спостерігається загострення гібридного підходу Росії до війни, що свідчить про підготовку до збройного конфлікту.
Росія може перекинути війська ближче до кордонів НАТО після завершення війни в Україні, що створить загрозу для Східної Європи та Балтії.
Прем'єр Фінляндії Орпо закликав ЄС зберігати тиск на Росію та підтримувати обороноздатність східного флангу НАТО, особливо в умовах зменшення підтримки США.