"У Путіна незакритий гештальт": чому в Росії почали говорити про захоплення Казахстану

Протягом останніх декількох тижнів від російських пропагандистів звучать вислови, що треба захопити Казахстан. Бо північна його частина – "ісконно руськая" територія.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він припустив, наскільки такі заяви можуть мати реальний характер.

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Навіщо Росії Казахстан

Олексій Бурлаков наголосив на двох моментах, які могли породити подібні ідеї. Перший стосується подій початку 2022 року, коли країни ОДКБ, в тому числі й Росія, відправляли до Казахстану своїх правоохоронців, які допомагали вгамувати протести в країні.

І ось це боржок: ніби Путін допоміг Токаєву зберегти владу, а той нічим йому не відповів. Я думаю, що в Путіна залишилася ця зачіпка, незакритий гештальт і він буде щось просити від Казахстану. Але не економічними якимось речами, бо Казахстан сказав: ми вам не будемо допомагати обходити санкції. Можливо, енергетичними проєктами,

– відзначив він.

Інша причина, про яку зазначив журналіст, може бути пов'язана з Байконуром.

"Був скандал з компаніями, пов'язаними з Байконуром. Це велика територія, яку контролює Росія, там працюють декілька обслуговуючих компаній. У них виникли суперечки в тому числі з Казахстаном. У цих компаній заморозили майно. Відбувся не конфлікт, а своєрідне напруження", – сказав спікер.

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Наскільки реальні плани

Олексій Бурлаков відзначив, що в Росії немає сил, аби захопити Казахстан. І в нього є певні зв'язки з країною-агресоркою, які нікому не вигідно втрачати.

"Казахстан зміцнив свої зв'язки з Китаєм, Туреччиною, плюс у них є енергетичний проєкт з Росією дуже важливий. Атомні станції – одні дають технології, інші їх у них купляють. І поки жодній зі сторін не вигідно це робити", – додав він.

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