Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, колишньому лідеру Казахстану Нурсултану Назарбаєву та його наступнику Касиму-Жомарту Токаєву вдалося зробити те, про що говорив експрезидент України Леонід Кучма.
Читайте також Казахи подякували ЗСУ за знищення морпіхів Росії, які криваво зупинили протести в Астані
"Казахстан – це достатньо сильна держава, в якій Назарбаєву і його наступнику Токаєву вдалося реалізувати те, про що у нас говорив Кучма. Оця "многовєкторность" насправді вдалась лише Казахстану", – зауважив він.
Казахстан все прорахував
Божко зазначив, що Казахстан має достатньо ресурсів, щоб не залежати від Росії. Також казахське керівництво має тісні зв’язки з Китаєм.
Токаєв знає особисто лідера Китаю Сі Цзіньпін з 80-х років. Сам колись працював у радянському посольстві КНР, вчився в Інституті Конфуція, вивчав китайську мову. У них є можливість говорити з Китаєм без посередництва Росії,
– сказав він.
Голова Центру політичних студій "Доктрина" підкреслив, що Казахстан стурбований діями Росії та після початку повномасштабного вторгнення в Україну збільшив свій оборонний бюджет.
Також Казахстан хвилюють питання щодо політизації теми з російською меншиною в країні та загрози сепаратизму в Казахстані, який, можливо, підтримує Росія.
"Казахстан не дає можливості через себе обходити санкційні обмеження. Це означає, що вони усвідомлюють: потрапити, наприклад, під санкції США – це більша небезпека, ніж втратити якусь частку товарообігу з Росією", – переконаний Божко.
Божко про відносини Росії та Казахстану: дивіться відео
Зовнішня політика Казахстану: важливе
- Казахстан закрив торговельне представництво в Росії. Торішня постанова уряду про це набрала чинності з моменту публікації.
- Президент Казахстану Токаєв Касим-Жомарт подякував Сполученим Штатам за підтримку суверенітету під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена.
- Казахстан та Білорусь принизили Путіна перед усім світом, вважає Павло Клімкін. Кремль втратив свій домінантний вплив.