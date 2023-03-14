Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, колишньому лідеру Казахстану Нурсултану Назарбаєву та його наступнику Касиму-Жомарту Токаєву вдалося зробити те, про що говорив експрезидент України Леонід Кучма.

Читайте також Казахи подякували ЗСУ за знищення морпіхів Росії, які криваво зупинили протести в Астані

"Казахстан – це достатньо сильна держава, в якій Назарбаєву і його наступнику Токаєву вдалося реалізувати те, про що у нас говорив Кучма. Оця "многовєкторность" насправді вдалась лише Казахстану", – зауважив він.

Казахстан все прорахував

Божко зазначив, що Казахстан має достатньо ресурсів, щоб не залежати від Росії. Також казахське керівництво має тісні зв’язки з Китаєм.

Токаєв знає особисто лідера Китаю Сі Цзіньпін з 80-х років. Сам колись працював у радянському посольстві КНР, вчився в Інституті Конфуція, вивчав китайську мову. У них є можливість говорити з Китаєм без посередництва Росії,

– сказав він.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" підкреслив, що Казахстан стурбований діями Росії та після початку повномасштабного вторгнення в Україну збільшив свій оборонний бюджет.

Також Казахстан хвилюють питання щодо політизації теми з російською меншиною в країні та загрози сепаратизму в Казахстані, який, можливо, підтримує Росія.

"Казахстан не дає можливості через себе обходити санкційні обмеження. Це означає, що вони усвідомлюють: потрапити, наприклад, під санкції США – це більша небезпека, ніж втратити якусь частку товарообігу з Росією", – переконаний Божко.

Божко про відносини Росії та Казахстану: дивіться відео

Зовнішня політика Казахстану: важливе